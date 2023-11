Grande Fratello | Giampiero Mughini abbandona la casa | “Ecco perché lascerò questa dannatissima Casa”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 17 novembre 2023) Ieri sera, giovedì 16 novembre, su Canale5 è andato in onda un nuovo appuntamento con. La messa in onda del reality, inizialmente prevista per mercoledì 15, è slittata di un giorno a causa del match finale di tennis dell’Atp Finals di Torino con Sinner come finalista. Puntata che ha riservato finalmente qualche colpo di scena per il pubblico a, a partire dalla comunicazione ricevuta da Alex Schwazer. Ad inizio trasmissione l’atleta ha comunicato agli inquilini che la Wada (Agenzia Mondiale Antidoping) non si è espressa favorevole circa una sua partecipazione alle Olimpiadi di Parigi il prossimo anno. Notizia che ha provocato una reazione immediata da parte di, disgustato dalla decisione annunciata. Lo stesso giornalista però nel corso della ...