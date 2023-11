Grande Fratello | Giampiero Mughini abbandona in diretta | Alex Schwazer niente Olimpiadi

Leggi su movieplayer

(Di venerdì 17 novembre 2023)hato inil Grane, adè stata confermata la squalifica per doping La ventesima puntata delè finalmente andata in onda, dopo lo slittamento causato dal match di tennis Sinner-Rune su Rai 2. Nel corso della serata ci sono stati momenti molto emozionanti come l'addio die le notizie su, che ha annunciato la sua mancata partecipazione alledi Parigi. Infine il pubblico ha appreso l'esito del televoto e delle nomination. Le scuse di Alfonso Signorini al pubblico delLa puntata è iniziata con le ...