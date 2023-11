Grande Fratello | ecco gli ascolti della ventesima puntata

Leggi su isaechia

(Di venerdì 17 novembre 2023) Ieri sera è andata in onda su Canale 5 ladel, durante la quale ha fatto finalmente il suo ingresso in Casa in qualità di concorrente Perla Vatiero, ex fidanzata di Mirko Brunetti. Un momento molto atteso dal pubblico, curioso di scoprire come l’ex concorrente di Temptation Island avrebbe preso l’arrivosua ex fidanzata. Ma l’ingresso in Casa di Perla non è stato l’unico argomento caldo: Giampiero Mughini, infatti, ha deciso a sorpresa di ritirarsi dal gioco e fare ritorno da sua moglie Michela e dai suoi cani, mentre Alex Schwazer ha finalmente ricevuto il verdettoWada, l’agenzia mondiale antidoping, che ha confermato la squalifica del marciatore che così non potrà partecipare alle Olimpiadi ...