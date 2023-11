Grande Fratello | chi è stato eliminato ieri sera? Nomination e cosa è successo nella puntata di giovedì 16 novembre 2023

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 17 novembre 2023) Nuovo appuntamento settimanale con il, il reality più famoso della tv in onda su Canale 5 condotto da Alfonso Signorini, stain onda eccezionalmente di mercoledì. Manell’ultima, la seconda di questa settimana? E soprattutto chi è? Ecco tutto quello che è. Torna in primata il, con il secondo appuntamento settimanale. Come vi avevamo anticipato sono giorni frenetici in casa Mediaset alle prese con il lancio di nuovi programmi e con la conseguente rimodulazione dei palinsesti. Il reality condotto da Alfonso Signorini, che vede come opinionista quest’anno ...