Grande Fratello 20° puntata | abbandono | proteste contro Anita e nominati

Leggi su tvpertutti

(Di venerdì 17 novembre 2023) Arrivate le scuse di Alfonso Signorini in apertura della ventesimadeldi giovedì 16 novembre 2023. Il conduttore si è sentito di dire la sua per il cambio di programmazione avvenuto a poche ore prima della messa in onda. Come è noto ladoveva essere trasmessa mercoledì scorso per lasciare spazio a Io Canto Generation al giovedì; alla fine il baby talent è stato rimandato per la terza volta da Mediaset e GF spostato di nuovo al giovedì: "Mi voglio scusare con il pubblico da casa, dovevamo andare in onda ieri invece siamo in onda oggi. Ci scusiamo per lo spostamento". Il sogno di Alex Schwazer è svanito. Dopo le squalifiche per doping, non ha ricevuto lo sconto che desiderava dall'Agenzia Mondiale Antidoping e per tale motivo non potrà partecipare alle Olimpiadi di Parigi 2024. Come ...