GP Qatar | Francesco Bagnaia | “14 punti non sono nulla”

(Di venerdì 17 novembre 2023) Mancano solo questi ultimi due interessantissimi impegni e poi anche il capitolo MotoGP per quest’anno potrà dirsi concluso. Alla vigilia delqualcuno dice che Pecco potrebbe già festeggiare nel weekend, qualora riuscisse a guadagnare un distacco che lo metterebbe a 23di distanza da Jorge Martin. Lui non crede sia possibile e considerato questo Martinator è veramente complicato e così in conferenza stampa ci si è soffermati sulla sfida che si prospetta davanti. Queste le parole dialla vigilia del Gran Premio del: “Non considero questo weekend come un match point” Crediti foto: pagina ufficiale del pilota FacebookQueste alcune delle parole diin conferenza stampa riprese da Sky: ...

Bagnaia si gioca il bis al titolo mondiale della MotoGP nel giro di due week end: il primo, questo, in, sulla pista di Losail, e il secondo a Valencia dove si chiuderà la stagione. Un ...

Quanti campionati si potrebbero chiudere in Qatar MotoGP

Francesco Bagnaia si conferma campione del mondo della MotoGP ... Eurosport IT

Il Mondiale della MotoGp 2023 si decide a Valencia e non in Qatar. Ne sono convinti i diretti interessati nella corsa al titolo, ovvero Francesco Bagnaia e Jorge Martin che, divisi da 14 punti ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Come seguire le prove libere in tv/streaming - La presentazione del GP Qatar - Numeri e statistiche GP Qatar - I precedenti di Francesco Bagnaia Buongiorno e ...