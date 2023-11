GP Las Vegas | un tombino sulla pista distrugge la Ferrari di Sainz | il video dell' incidente

(Di venerdì 17 novembre 2023) Un surrealeè accaduto alladi Carlosdurante le prime prove libere del Gp in Nevada. Sul tracciato di Las, la a monoposto ha colpito unriportando danni notevoli.

LIVE F1 - GP Las Vegas 2023 in DIRETTA : semaforo verde! Cominciano in ritardo le FP2

LIVE F1 - GP Las Vegas 2023 in DIRETTA : Leclerc e Sainz al comando con gomma soft

Per Sainz c’è pure la beffa : penalizzato per i danni provocati dal tombino a Las Vegas. Cosa prevede il regolamento

LIVE F1 - GP Las Vegas 2023 in DIRETTA : Ferrari pimpanti con gomma soft - brilla Verstappen con le medie

Il penultimo appuntamento del campionato mondiale di Formula 1 è entrato nel vivo, a dire il vero non al meglio per la questione tombino nelle fp1, con il Gran Premio disu un nuovissimo circuito in Nevada dove il circus torna dopo 41 anni dall'ultima volta, nel biennio 81 - 82. Il weekend all'insegna della velocità sul circuitoStrip è partito ...

Las Vegas, seconde libere LIVE Sky Sport

Prove libere del Gp di Las Vegas, F1 Mondiale 2023. Diretta Live Virgilio Sport

Roma, 17 nov. (askanews) - Furia Ferrari dopo l'incidente alla SF-23 di Carlos Sainz nelle libere di Las Vegas, vettura andata a impattare contro ...Gli steward del GP Las Vegas hanno confermato che la Ferrari di Sainz verrà penalizzata per la sostituzione delle componenti danneggiate nell'urto con un tombino ...