GP Las Vegas | Libere 2 F1 | stavolta niente tombini | vola la Ferrari!

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 17 novembre 2023) Un tombino ha distrutto, praticamente, la Ferrari di Carlos Sainz che comunque ha potuto prendere parte alla seconda sessione, divenuta prima, del weekend che si correrà in Nevada. Un tombino ha archiviato, anzitempo, anche la prima sessione che si sarebbe dovuta disputare in questo venerdì che segna il ritorno del Circus della Formula 1 nella cosiddetta “Sin City“. Le2 del GP Lassono andate in scena senza intoppi decretando, questa volta ufficialmente, il nuovo matrimonio tra la categoria automobilistica più famoso del mondo e la città del peccato, a distanza di quarant’anni dall’ultimo volta. Ma cosa è successo in pista? Il Cavallino Rampante si è ripreso la rivincita su larga scala: Charles Leclerc ha fatto segnare il miglior tempo della sessione, seguito proprio dal compagno di box spagnolo. Terzo Fernando Alonso di Aston Martin, ...