Gp Las Vegas | disastro nelle prove libere | la Ferrari di Sainz danneggiata da un tombino

Leggi su open.online

(Di venerdì 17 novembre 2023) Esordio da incubo per il nuovo tracciato cittadino di Lase per le monoposto che hanno preso parte alle. Dopo 9 minuti la Fp1 è stata sospesa per i gravi danni riportati da tre vetture, ladi, l’Alpine di Ocon e l’Alfa Romeo di Zhou. Lo spagnolo della Rossa è passato sopra unche ha distrutto il fondo della sua. I tecnici hanno ispezionato tutta la pista e verificato lo stato anche degli altri tombini. Intorno a quello “incriminato” è crollata una parte di asfalto, causando il suo sollevamento. «Questa situazione è semplicemente inaccettabile», ha detto il team Principal di Maranello Frederick Vasseur, «l’impatto ha danneggiato completamente la monoscocca, il motore, la batteria. Tutto questo è semplicemente ...