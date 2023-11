Gp di Las Vegas | la Ferrari vola | Leclerc chiude al comando entrambe le prove libere

(Di venerdì 17 novembre 2023) Laslevanno a Charles, che aspettava un grande fine settimana a Las. Lasorride con il monegasco, nelledel Gp in Nevada, che si correrà alle 7 del mattino di domenica, orario italiano.ha chiuso aldella seconda uscita in pista. Lo ha fatto dopo aver dominato anche la prima. Carlos Sainz ha dovuto sostituire la batterie, dopo l’incidente con il tombino (leggi qui) senza ottenere una deroga dalla FIA (Fonte SkySport). Sconterà 10 posizioni in griglia per la partenza ufficiale. Nella notte prossima italiana (5,30) ci saranno le FP3. Alle 9 del mattino le qualifiche. Foto Scuderia-X

F1 - oggi Gp Las Vegas : gli orari in tv e dove vederlo in tv (Sky e NOW)

Terenzo Passi in avanti per il velivolo ibrido «Cassio» che debutterà a metà del prossimo anno. Ad annunciarlo è stato l'amministratore delegato di VoltAero, Jean Botti, originario di Cassio, che ha d ...