Golden Boy | Giorgio Scalvini premiato come miglior giovane italiano

(Di venerdì 17 novembre 2023) Un riconoscimento che premiae il lavoro dell’Atalanta: il difensore classe 2003 è stato insignito del premio Best ItalianBoy 2023, il prestigioso premio internazionale istituito da Tuttosport e assegnato da una giuria di giornalisti internazionali alUnder 21di quest’anno. Per il prodotto del vivaio nerazzurro, vent’anni da compiere a dicembre, si tratta dell’ennesima gratificazione a livello individuale, oltre ad essere l’unico giocatoree della Serie A a finire nell’elenco dei finalisti assoluti (il premio è stato vinto da Bellingham del Real Madrid). Con la maglia dell’Atalantaha già totalizzato 69 presenze in tutte le competizioni, impreziosite da 4 gol e 2 assist, a cui si aggiungono le 7 presenze con ...