Golden Boy 2023 | vince Bellingham Scalvini miglior giovane italiano Under 21

(Di venerdì 17 novembre 2023) Nella giornata di oggi il quotidiano Tuttosport ha assegnato numerosi premi tra cui ilBoyNella giornata di oggi il quotidiano Tuttosport ha assegnato numerosi premi tra cui ilBoydurante la conferenza stampa nella Sala Trasparenza del Grattacielo della Regione Piemonte, a Torino. Ecco tutti i giocatori (ma non solo) premiati. PREMI ASSEGNATI DALLA GIURIA DEI GIORNALISTIBoy Absolute Best: Jude(Real Madrid).Best Italian Player21: Giorgio(Atalanta).The Youngest: Lamine Yamal (Barcellona), arrivato secondo alBoy Absolute Best. PREMI ASSEGNATI DAL BOARDPlayer Man: Erling Haaland (Manchester City).Player ...

Commenta per primo Il vincitore dell'edizione 2023 delè Jude Bellingham. Con l'inglese del Real Madrid si allunga quindi la lista di talenti vincitori del prestigioso premio proposto e organizzato da Tuttosport. Nella cornice del grattacielo ...

Jude Bellingham è il Golden Boy Absolute Best 2023 Tuttosport

Premio importante per Cristiano Giuntoli, direttore sportivo della Juventus. Il dirigente è stato premiato con l'European Golden Boy Greatest Challenge of the Year, riconoscimento ...Cristiano Giuntoli è stato premiato grazie allo Scudetto conquistato con il Napoli nella categoria “Greatest Challenge of the year”, ossia la miglior sfida dell’anno.