Goldaniga Strada lunga | ma il Cagliari di Ranieri non molla mai

Leggi su ilgiornaleditalia

(Di venerdì 17 novembre 2023) "Sapevamo di dover fare un certo tipo di percorso con l'obiettivo della salvezza", dice il difensore- "Siamo arrivati in Serie A all'ultimo secondo dopo i play-off in B con il Bari. Serviva adattarsi: per tanti era un campionato nuovo. Sapevamo di dover fare un certo tipo di percorso con l