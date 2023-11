Giuseppe Garibaldi rivela chi sceglierebbe tra Beatrice e Anita

" voto 4 Lunedì scorso aveva promesso di mettere un punto alla relazione con Beatrice Luzzi; forse non ci crede nemmeno lui di dover rinunciare al legame con l'attrice che gli ...

Grande Fratello, Garibaldi ci proverebbe con Perla: la reazione di Mirko Isa e Chia

Lo strano triangolo tra Giuseppe Garibaldi, Anita Olivieri e Beatrice Luzzi - Mediaset Infinity Grande Fratello

Si, si, non sono scema, so benissimo che tutta la roba dell'ingresso di Mirko Brunetti al Grande Fratello era stata decisa proprio con l'int ...E` andata in onda ieri sera la ventesima puntata del Grande Fratello. Ecco tutte le pagelle della ventesima serata del reality ...