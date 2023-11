Giuntoli vince il premio “l’impresa dell’anno” per lo scudetto con il Napoli

(Di venerdì 17 novembre 2023) Il direttore sportivo della Juventus, lo scorso anno al, Cristianoha vinto ilper, ovvero locon ildopo trentatré anni. Tuttosport scrive: “L’architetto che ha disegnato la più grande sorpresa della scorsa stagione in Europa. L’European Golden Boy Greatest Challenge of the Year premia chi, nel mondo del calcio, si rende protagonista di una grande impresa, qualcosa di epico che rimarrà nella storia.re unocon il, trentatré anni dopo l’ultimo, dopo una campagna acquisti in attivo e attraverso una cavalcata strepitosa era decisamente la sfida più grandee Cristianol’ha vinta”. IL DS ...

La Best Italian Girl va a Chiara Beccari , Golden Girl Absolute Best va a Linda Caicedo , il Best Agent va ad Ali Barat , la Greatest Challenge of The Year è di Cristiano. E ancora, il ...

Cristiano Giuntoli vince il Greatest Challenge of the Year Tuttosport

Giuntoli vince un premio eccezionale: c’entra il Napoli Spazio Napoli

Premio importante per Cristiano Giuntoli, direttore sportivo della Juventus. Il dirigente è stato premiato con l'European Golden Boy Greatest Challenge of the Year, riconoscimento ...È un percorso che è partito da lontano, culminato in un trionfo. La firma dell’attuale Direttore Sportivo della Juventus sull’ultimo scudetto del Napoli ...