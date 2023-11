Giulia e Filippo | svolta nelle indagini | il ragazzo indagato per tentato omicidio

Leggi su thesocialpost

(Di venerdì 17 novembre 2023) Le ricerche si sdoppiano e non è una buona notizia, supportata oltretutto dal fatto cheTuretta ora sarebbeper. Gli investigatori non ci girano intorno:sono in due posti diversi. premessa l’ovvia speranza di trovarli vivi, ormai li si cerca in due posti diversi. E se li si cerca in due posti diversi, è perché si cercamorta evivo. Lesi stanno concentrando sul percorso compiuto dalla Punto nera per quanto lo si sia potuto ricostruire finora, e crea sconforto il fatto che pare ci sia un buco di un’ora negli spostamenti dell’auto. Ciò che potrebbe essere stato fatto nel corso di quell’ora è ciò che preoccupa maggiormente gli inquirenti: certo l’iscrizione alle ...