Giulia e Filippo | si sdoppiano le ricerche | preoccupa un buco di un’ora nel percorso della Punto

(Di venerdì 17 novembre 2023) Gli investigatori non ci girano intorno: premessa l’ovvia speranza di trovarli vivi, ormai li si cera in due posti diversi. E se li si cerca in due posti diversi, è perché si eramorta evivo. Le indagini si stanno concentrando sulcompiuto dallanera per quanto lo si sia potuto ricostruire finora, e crea sconforto il fatto che pare ci sia undinegli spostamenti dell’auto. Ciò che potrebbe essere stato fatto nel corso di quell’ora è ciò chemaggiormente gli inquirenti. Ile queldivicino a Fossò L’ultimo avvistamento risulta domenica mattina: la Fiat Grandedi ...

Sono riprese all'alba questa mattina le ricerche diCecchettin eTuretta , un centinaio di uomini e donne coordinati dalla caserma dei carabinieri di Dolo. I sommozzatori dei vigili del fuoco scandagliano fiumi analizzando ogni reperto, ...

Giulia Cecchettin e Filippo Turetta scomparsi, si cerca un corpo. In zona industriale trovati capelli accanto al sangue: ora l'esame del dna Corriere

Ragazzi scomparsi Veneto, la mappa delle ricerche di Giulia Cecchettin e Filippo Turetta Sky Tg24

Nel giallo della scomparsa dei due ex fidanzati in Veneto spuntano due buchi temporali. Un’ora in tutto che non torna nella fuga di Giulia Cecchettin e Filippo Turetta. Che cosa è successo alla Punto ...Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubbl ...