Giulia e Filippo | la scoperta choc dal video Lei che urla “mi fai male” | nuovi elementi dalle indagini

(Di venerdì 17 novembre 2023)agghiaccianti dettagli neldell’aggressione. Non arrivano purtroppo buone notizie dall’analisi delle immagini delripresotelecamere dell’azienda Dior nella zona industriale di Fossò dei due ragazzi scomparsi dallo scorso sabato 11 novembre. Dopo l’iscrizione diTuretta nel registro degli indagati con l’accusa di tentato omicidio aggravato si è saputo che nelle mani degli inquirenti ci sono le prove di un’aggressione da parte del 22enne all’ex fidanzata. Proprio nella stessa zona in cui si trovano le telecamere sono state trovate tracce ematiche e capelli di cui è in corso l’esame del Dna. Nelle immagini si vedepicchiare a mani nudeper poi trascinarla sanguinante ...

Giulia Cecchettin scomparsa - Filippo Turetta l'ha colpita a mani nude e l'ha caricata in auto : la scena in un video - macchie sull'asfalto. Lui è indagato per tentato omicidio

Nelle riprese, che non sono nitidissime, si vedecolpire. Per l'Ansa il giovane l'avrebbe 'aggredita a mani nude'. E quindi l'avrebbe 'caricata nella sua auto, sanguinante'. Le riprese ...

Video dell'aggressione di Filippo Turetta a Giulia Cecchettin: il sangue trovato a terra potrebbe essere suo Virgilio Notizie

Giulia Cecchettin e Filippo Turetta scomparsi, il giovane indagato per tentato omicidio. In zona industriale trovati capelli accanto al sangue Corriere

Le immagini di una telecamera di videosorveglianza incastrano l’ex fidanzato, come risulta dalle carte giudiziarie dell’inchiesta. Lei gridava: «Mi fa male» ...Emergono nuovi dettagli sul caso dei due ex fidanzati scomparsi da sabato. “Giulia aveva confidato alle amiche di aver avuto paura in varie occasioni, ma a me non aveva detto nulla”. Lo ha detto Elena ...