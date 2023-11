Giulia e Filippo | gli ex fidanzati scomparsi | quasi una settimana di buio | dove li stanno cercando

Sono riprese all'alba questa mattina le ricerche diCecchettin eTuretta , un centinaio di uomini e donne coordinati dalla caserma dei carabinieri di Dolo. I sommozzatori dei vigili del fuoco scandagliano fiumi analizzando ogni reperto, ...

Giulia Cecchettin e Filippo Turetta scomparsi, si cerca un corpo. In zona industriale trovati capelli accanto al sangue: ora l'esame del dna Corriere

Ragazzi scomparsi Veneto, la mappa delle ricerche di Giulia Cecchettin e Filippo Turetta Sky Tg24

Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubbl ...Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubbl ...