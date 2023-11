Giulia De Lellis ricorda con una vena polemica la sua esperienza al Grande Fratello E sul compagno Carlo Beretta…

Leggi su isaechia

(Di venerdì 17 novembre 2023) Abbiamo conosciuto e apprezzatoDeprima nelle vesti di corteggiatrice di Andrea Damante – con cui poi si fidanzò – e poi come concorrente al Gf Vip. Da allora la sua carriera non si è mai arrestata, e oltre a essere sempre molto attiva sui social,, non solo ha fondato un suo brand ma è diventata anche una conduttrice. La De, infatti, è alle prese con il programma targato Real Time Amore alla prova, ogni mercoledì alle 21.20. Questo è stato il primo argomento che ha toccatonella lunga intervista cha concesso a Vanity Fair, partendo proprio dalla domanda se si senta o meno una conduttrice: Mi chiedono spesso se mi ci senta e, dopo quattro programmi che faccio, forse sarebbe opportuno definirmi una conduttrice alle prime armi. Quello sì. Nel programma da lei ...