Giulia Cecchettin scomparsa e le accuse all’ex fidanzato | una settimana di ricerche e indizi Il video dell’aggressione | auto e capelli | le tracce

(Di venerdì 17 novembre 2023) Ci sono quei pochi secondi diin cui Filippo Turetta aggredisce, la carica sulla suae inizia un giro lungo centinaia di chilometri tra diverse province e almeno due regioni. Ci sono quelle nove macchie di sangue, proprio lì, nella stessa zona in cui le telecamere di un’azienda lo hanno registrato mentre colpisce “a mani nude” la ventiduenne che prova a scappare, ma viene ancora colpita e caricata in“apparentemente esanime”. E ci sono anche iappiccicati a un pezzo di scotch, raccolto e inviato al Ris dei carabinieri per capire se hanno qualcosa a che fare con ladei due ex fidanzati. È tutto accaduto unafa tra Vigonovo e Fossò, vicino a Venezia. Sabato sera, ore 22.43 Era 11 novembre, ...

Perlustrazioni sono in corso su campi, canali e sul fiume Piave nelle strade del trevigiano, attraverso le quali Filippo Turetta, l'ex fidanzato di Giulia Cecchettin scomparso con lei da sabato scorso ...Giulia Cecchettin «aveva confidato alle amiche di aver avuto paura di Filippo in varie occasioni, ma a me non aveva detto nulla». Lo ha detto Elena Cecchettin, sorella di ...