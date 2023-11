Giulia Cecchettin | nel video Filippo Turetta la rincorre e la colpisce ripetutamente prima di caricarla in auto esanime

Giulia Cecchettin scomparsa - Filippo Turetta l'ha colpita a mani nude e l'ha caricata in auto : la scena in un video - macchie sull'asfalto. Lui è indagato per tentato omicidio

L'avvocato Stefano Tigani, il legale che sta assistendo la famiglia di, la 22enne scomparsa da sabato scorso dopo essersi incontrata con l'ex fidanzato Filippo Turetta, in un'intervista ai cronisti ha parlato di una fase particolarmente delicata nelle ...

Perlustrazioni sono in corso su campi, canali e sul fiume Piave nelle strade del trevigiano, attraverso le quali Filippo Turetta, l'ex fidanzato di Giulia Cecchettin scomparso con lei da sabato scorso ...Giulia Cecchettin «aveva confidato alle amiche di aver avuto paura di Filippo in varie occasioni, ma a me non aveva detto nulla». Lo ha detto Elena Cecchettin, sorella di ...