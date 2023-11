Giulia Cecchettin | le macchie di sangue repertate davanti alla Dior di Vigonovo – Video

Giulia Cecchettin - in un video l’aggressione : “Rincorsa e caricata in auto esanime”

Giulia Cecchettin - in un video l’aggressione : “Rincorsa e caricata in auto esanime”

Elena - la sorella di Giulia Cecchettin : «Ragazze - se non vi sentite sicure chiedete aiuto. Non c’è nulla di male e non è colpa vostra» – Il video

A parlare è Elena, la sorella di, scomparsa in Veneto da sabato insieme all'ex ragazzo, Filippo Turetta . La ragazza parla a ' Storie Italiane ' su Rai1, rivolgendosi a tutte le ...

E ancora: “Giulia aveva confidato alle amiche di aver avuto paura di Filippo in varie occasioni, ma a me non aveva detto nulla”. Sono le parole di Elena Cecchettin, sorella di Giulia, scomparsa da sei ...Ragazzi scomparsi in Veneto: un'amica di Giulia Cecchettin parla di Filippo Turetta e di come fosse cambiato dopo la fine della relazione ...