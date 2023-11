Giulia Cecchettin | il racconto della sorella | “Aveva paura di Filippo Gli disse che voleva stare da sola ma se lo ritrovò alla fermata del bus”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 17 novembre 2023) Elenadi, scomparsa da cinque giorni insieme al suo ex fidanzatoTuretta che ora risulta iscritto nel registro degli indagati per tentato omicidio, è intervenuta questa mattina in diretta a Storie Italiane su Rai1 con Eleonora Daniele, raccontando di alcune novità che sarebbero emerse parlando con altri amiciragazza: “Avendo parlato con persone vicine aed essendoci anche confrontati su quello checi diceva, è emerso che con loroparlato di aver avutodi. Che dopo certi episodiscritto ‘Non era mai successo, ma mi ha fatto veramente, sia per le parole che i gesti che ha usato’, per poi minimizzare ...