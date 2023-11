Giulia Cecchettin e Filippo Turetta | l’ipotesi del padre di lui | «Forse l’ha portata in un campeggio»

Leggi su open.online

(Di venerdì 17 novembre 2023) C’è la fotografia della Grande Punto nera targata FA 015 YE scattata nella notte tra sabato e domenica a Zero Branco in provincia di Treviso poco dopo la mezzanotte. E ci sono le ciocche di capelli trovate sull’asfalto a Fossò, dove c’erano anche le macchie di sangue. Ma le ricerche dinon hanno per ora portato ad altri risultati. Le famiglie sperano di ritrovare i due vivi. Mentre alcuni brandelli di vestiti femminili sono stati ritrovati sugli argini del fiume Muson. E ildi, Nicola, dice che suo figlio «è un ragazzo buono». Sostiene che non è vero che avesse paura di perderedopo la laurea. Dice che potrebbe averlain una Cortina o ...