Giulia Cecchettin e Filippo Turetta | le ricerche ora si concentrano vicino al Brenta e ai corsi d’acqua secondari

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 17 novembre 2023)sono scomparsi da sabato scorso. Lecontinuano senza sosta, mentre una prima svolta investigativa potrebbe arrivare dall’esito degli esami. Innanzitutto, quelli sulle macchie di sangue trovate a Fossò, non lontano da casa della studentessa: i due ragazzi erano stati avvistati in un parcheggio in quella zona dove – secondo un testimone – avrebbero “litigato”. Poi ci sono i brandelli di tessuto di abiti femminili, ritrovati sull’argine del fiume Muson, nel tratto di Santa Maria di Sala, provincia di Venezia. Intanto lesi stanno concentrando su un’area specifica: pompieri e volontari della Protezione civile hanno iniziato a mappare il territorio, in particolar modo nei pressi del fiume, del Naviglio e dei ...