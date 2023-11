«Giulia Cecchettin aggredita nel piazzale» | in un video la lite con Turetta indagato per tentato omicidio Perquisita la casa

Leggi su open.online

(Di venerdì 17 novembre 2023) Nelle mani degli inquirenti c’è undi pochi secondi in cui si vedrebbe l’aggressione di Filippoall’ex fidanzata. Le immagini acquisite dalla procura di Venezia risalgono a sabato sera, quando la coppia era stata vista per l’ultima volta da un testimone, che aveva raccontato di aver sentito urlare. Le immagini arrivano da una telecamera che punta l’obiettivo suldi Fossò, poco distante dalladi. In quello stesso parcheggio erano state trovate tracce biologiche, come macchie di sangue e alcuni capelli. Da qui è scattata l’iscrizione nel registro degli indagati per, accusato di. La procura ha così disposto una serie di accertamenti ...