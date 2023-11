“Giulia Cecchettin aggredita da Filippo Turetta” | la scena ripresa dalle telecamere Ecco perché l’ex fidanzato è indagato

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 17 novembre 2023)è statada. Lo testimonia un video delledell’azienda Christian Dior di via Quinta Strada, a Vigonovo. L’impianto ha ripreso l’aggressione subita dalla giovane 22enne, ex fidanzata di, sabato sera. Per questo la procura di Venezia ha deciso di indagare formalmente il ragazzo con l’accusa di tentato omicidio e ha disposto una perquisizione – che va avanti da ore – nella sua casa di Torreglia, nel Padovano. I due ex fidanzati sono scomparsi da sei giorni e attualmente sono in corso ricerche e perlustrazioni in campi, canali e sul fiume Piave nelle strade del Trevigiano, attraverso le qualiè transitato con la sua auto, una Fiat Grande Punto nera. Identiche ...