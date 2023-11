Giugliano | Francesco Iovinella ufficializza l’ingresso in Fratelli d’Italia

(Di venerdì 17 novembre 2023). Il consigliere comunale di minoranzahatoin. Stamane in occasione della visita del ministro della cultura Sangiulianohatonel partito di Giorgia Meloni: “Un passaggio maturato da tempo – ha detto-. Credo cheha bisogno di un impegno costante e se non L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

... coadiuvato dai due assistenti Alessandro Munerati di Rovigo eTagliaferri di Faenza. Qui ti seguito tutte le altre designazioni: AVELLINO -Arbitro: Niccolo' Turrini di Firenze ...

Comune di Giugliano e Federazione Italiana Canottaggio: Progetto ... canottaggio.org

Serie C / Rivivi la diretta di Benevento-Giugliano 2-2: pari al Vigorito Ottopagine

Dopo sei anni e mezzo è andata in scena la pace: Francesco #Totti e Luciano #Spalletti si sono incontrati all'ospedale Bambino Gesù ed è andata in scena la pace tra lo storico capitano della Roma e il ...Domenica 19 novembre 2022 alle ore 16,15, presso lo stadio “Partenio-Lombardi”, si terrà la gara Avellino-Giugliano valevole per la quattordicesima giornata di campionato di Serie C girone C 2023/’24.