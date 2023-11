Giornata Mondiale della Televisione 2023

(Di venerdì 17 novembre 2023) Nella, che cade il 21 novembre, comprendiamo maggiormente il ruolo di questo mass-media sia in ambito culturale sia sociopolitico. In Italia il punto di partenza importante si è avuto con l’inaugurazione delle trasmissioniRai, RadioItaliana, il 3 gennaio 1954, ma già aveva preso forma negli anni Venti con

Ricorre oggi 17 novembre la Giornata Mondiale della Prematurità. Dedicata ai bambini nati pretermine e alle loro famiglie. Come Soraya - nata a 27 settimane - per meno di un chilo di peso

"L'iniziativa " spiega la diocesi - desidera essere di richiamo per tutti a non distogliere lo sguardo dal povero, non soltanto in occasione delladei Poveri ma ogni giorno, in ogni ...

Giornata mondiale del gatto nero: a Roma un festival contro la superstizione - Itinerari QUOTIDIANO NAZIONALE

Giornata Mondiale contro il tumore al pancreas, scoperto troppo tardi in 8 casi su 10 Sky Tg24

L’azienda ospedaliera aderisce alla Giornata europea sull’uso consapevole. Al via un innovativo progetto che sarà presentato sabato 18 novembre ...Firenze, 17 novembre 2023 - Il Comune di Firenze aderisce all’iniziativa ‘Go Blue’ promossa dall’ Unicef Italia e dall’Associazione Nazionale Comuni Italiani (Anci) per celebrare la Giornata mondiale ...