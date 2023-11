Giornata internazionale degli studenti - Valditara : “Sacrificio di ragazzi e docenti nel 1939 deve ispirarci per dare vita a una scuola sempre più aperta e accogliente - che rigetti ogni violenza e totalitarismo”

Non Sei Sola Battipaglia per la Giornata Internazionale per l’Eliminazione della Violenza sulle Donne - 25 novembre 2023