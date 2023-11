Giochi | nasce l’associazione Agic Cosa farà

(Di venerdì 17 novembre 2023) Grandi manovre nel gioco legale italiano. Si è infatti recentemente costituita(Associazione gioco e intrattenimento in concessione), una nuova realtà associativa che rappresenta le principali aziende concessionarie del settore del gioco pubblico e regolamentato in Italia. Ne fanno parte International gametechnology (Igt), Lottomatica, Sisal Italia e Snaitech, che rappresentano circa il 70% del mercato italiano del gioco legale e sono presenti nel nostro Paese con oltre 6.600 dipendenti e una rete complessiva di circa 70 mila punti vendita., si legge in una nota, aderisce a Confindustria nazionale e ha l’obiettivo di garantire una concreta e professionale rappresentanza del settore, valorizzando azioni e investimenti su legalità, sicurezza e responsabilità verso consumatori e comunità, valori da sempre al centro delle attività delle ...

... non serve ,ed è vissuto prima della costruzione identitaria e della comprensione della realtà. La cultura stessa ha origine in forma ludica: ogni cosa è dapprima "giocata". Neila ...

Agipronews.it | Giochi: nasce AGIC, associazione aderente a ... Agipronews

Gioco pubblico, nasce AGIC: la nuova associazione aderente a Confindustria la Repubblica

Si chiama Agic la nuova associazione aderente a Confindustria che ha l'obiettivo di rappresentare il settore del gioco in concessione. Ne fanno parte Igt, Lottomatica, Sisal Italia e Snaitech.È una giornata tristemente storica per il club. È risultato fatale aver commesso quel tipo di leggerezza in Coppa. Una decisione clamorosa ma perfettamente in linea con i dettami di un regolamento che ...