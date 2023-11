Gino Cecchettin | padre di Giulia | “Abbiamo paura di questo silenzio | i giorni trascorsi sono tanti”

Leggi su dilei

(Di venerdì 17 novembre 2023) No, non è vero che le storietutte uguali, e non è nemmeno detto che certe tragedie debbano per forza assomigliarsi, specialmente nel finale, anche se gli elementi sembrano portare nella stessa direzione. Esiste un sentimento più forte di qualsiasi altro: la speranza. La speranza che per una volta tutte le sensazioni dettate dalla razionalità possano in qualche modo lasciare spazio ad una conclusione inaspettata, ma fortemente voluta, fortemente desiderata, il ritorno a casa di chi si ama, il ritorno di chi, in una fredda notte di novembre, è stato strappato dalle braccia della sua famiglia: il ritorno di, la ragazza con il viso di bambina che tutti in questiimparato a conoscere, la piccola donna della porta accanto, che in poche ore è diventata la figlia di tutti ...