Gifuni | “Napoli di Mazzarri indimenticabile Ha vinto tante partite oltre il 90? | ha fritto il pesce con l’acqua”

Leggi su napolipiu

(Di venerdì 17 novembre 2023) Il giornalista Gianlucasi è soffermato sul cambio in panchina del, con il ritorno di unWalter. Nell’ambito del recente cambio sulla panchina azzurra, il giornalista di Radio Marte, Gianluca, esprime il suo entusiasmo riguardo al ritorno di Waltercome allenatore del, subentrato a Rudi Garcia., nel corso del programma “ForzaSempre”, ha analizzato la scelta tattica di, che ha optato per il 4-3-3, rompendo con gli schemi precedenti. “La decisione didi adottare questo sistema è una novità rispetto alle sue abitudini tattiche. La sua nomina rappresenta un’incognita tattica, e sarà interessante vedere come si ...