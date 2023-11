Giancarlo Magalli | chi sono le ex mogli Carla e Valeria

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 17 novembre 2023) Nel corso della sua vita, l’amato conduttoreè stato sposato due volte,ecco chile ex: prima conCrocivera, al suo fianco nei primi anni Settanta, e in seguito conDonati, sua consorte dal 1988 al 2009., chile exSi sa molto poco per quanto riguarda la primae di. Al suo fianco negli anni Settanta,Crocivera è la madre della prima figlia del conduttore, Manuela, nata nel 1972. Con ogni probabilità il loro rapporto si è incrinato a causa dei continui impegni lavorativi di, in quel periodo costantemente in giro per ...