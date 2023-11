(Di venerdì 17 novembre 2023) L’INTERROGATORIO. Nell’interrogatorio di garanzia in carcere, la 25enne ucraina accusata della morte di Rosanna Aber si è avvalsa della facoltà di non rispondere. Tuttavia ha fatto mettere a verbale una breve dichiarazione spontanea.

Giallo di Colognola, la colf: non è stato un omicidio L'Eco di Bergamo

Bergamo: Caso di Colognola, la colf nega ogni responsabilità. La frase della vittima e il giro dei bar di Scanzo Prima Bergamo

L’INTERROGATORIO. Nell’interrogatorio di garanzia in carcere la 25enne ucraina accusata della morte di Rosanna Aber si è avvalsa della facoltà di non rispondere. Tuttavia ha fatto mettere a verbale ...Giallo di Colognola: la colf nega di avere ucciso Rosanna Aber Nega di avere ucciso Rosanna Aber. Domattina l'interrogatorio in carcere della 26 arrestata con l'accusa di avere spinto dalla finestra l ...