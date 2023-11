Giallo degli ex fidanzati scomparsi; Filippo Turetta indagato per tentato omicidio

Leggi su panorama

(Di venerdì 17 novembre 2023) E’perdalla procura di Venezia, l’ex fidanzato di Giulia Cecchettin. I due ragazzi sonolo scorso sabato. Gli inquirenti hanno disposto alcune perquisizioni che si stanno eseguendo in queste ore, anche nell’abitazione in cui il ragazzo viveva coi suoi genitori a Torreglia. "Dopo una complessa attività disposta innanzitutto alla ricerca e al ritrovamento dei due giovani, e nel contempo diretta anche ad accertare eventuali responsabilità penalmente rilevanti e al loro primo esito, questo Ufficio ha disposto l'iscrizione dinel registroindagati in relazione al reato dianche a sua garanzia al fine di consentire ...