Già nel 2014 Hamas utilizzava l’ospedale Al Shifa come base militare e spostava i suoi sulle ambulanze

(Di venerdì 17 novembre 2023) Pubblichiamo un thread su X dell’ex direttore della missione Usaid in Cisgiordania e Gaza, Dave Harden. Ecco alcune osservazioni sull’operazione di Israele all’... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Nel pacchetto sicurezza anche la norma per le borseggiatrici - Piantedosi : “Il rinvio della pena per donne incinta sarà facoltativo”

Poi in corsa ha evitato il portiere e appoggiato in porta, che tanto sul primo controllo era... Zirkzee invece il suo fisico statuario non vorrebbe nemmeno usarlo, sentendosi come una farfalla...

Novartis investe 350 mln in Italia su ricerca e produzione. Accordo ... PharmaStar