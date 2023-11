GF | Perla già fa girare la testa a 3 uomini della casa L’imbarazzo di Massimiliano Varrese | “Non fatemi parlare…”

Leggi su dayitalianews

(Di venerdì 17 novembre 2023) Pubblicato il 17 Novembre, 2023 In questi giorni il Grande Fratello sembra un porto di mare: gente che va e gente che viene. Da poco Mughini ha abbandonato la, motivando la sua decisione con la necessità di finire un libro e per la troppa nostalgiasua quotidianità. Intanto però è arrivata nellaVatiero, ex di Mirko Brunetti che è rimasto impietrito quando l’ha vista entrare. Proprio l’ingresso disembra aver suscitato l’interesse di almeno 3 maschietti, rimasti ammaliati dal fascino27enne di Angri. L’interesse di Giuseppe Garibaldi Il primo a mostrare un certo interesse verso Greta è stato Giuseppe Garibaldi che, parlando con l’amica Anita Olivieri, ha lasciato intendere di voler conoscere ...