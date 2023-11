Luciano Spalletti e il Napoli , rapporto speciale. Uno scudetto vinto, un anno indimenticabile e un tatuaggio sull'avambraccio col tricolore e lo stemma azzurro a ribadirlo nel tempo. L'ennesima ...

Gesto da brividi di Spalletti quando ha incontrato un tifoso del Napoli Corriere dello Sport

"Scusi mister, sono un tifoso del Napoli", quello che accade con Spalletti è da brividi (FOTO) Spazio Napoli

Sui social è diventata virale la storia di un ragazzo che ha potuto abbracciare l'allenatore del terzo scudetto oggi ct dell'Italia ...