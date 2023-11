Gestire il budget familiare | come risparmiare sulle spese domestiche

Leggi su tpi

(Di venerdì 17 novembre 2023)correttamente il proprio, ovveroin modo attento e con oculatezza le proprie entrate emensili, è di fondamentale importanza per evitare, nei limiti del possibile, affanni sul fronte finanziario. In altri termini è necessario trovare il giusto equilibrio fra le entrate garantite da stipendio, pensione e altre fonti di reddito e le uscite che dobbiamo sostenere sia per quanto concerne le esigenze fondamentali (acquisto di generi alimentari, bollette energetiche, eventualidi affitto,di carburante,scolastiche ecc.), sia per quanto concerne i cosiddetti “desideri” (per vacanze, palestra, abbonamenti streaming, passatempi, cene e pranzi fuori ecc.). Questa oculata gestione ...