(Di venerdì 17 novembre 2023) CHE COS'È LA- Laè quelaltruistico che si propone di prendersi cura degli altri, tenendo conto della loro sensibilità per non offenderli. È considerata ...

CHE COS'È LA- Laè quelaltruistico che si propone di prendersi cura degli altri, tenendo conto della loro sensibilità per non offenderli. È considerata fondamentale per lo sviluppo della ...

Gentilezza: il comportamento affabile che può cambiare il mondo TGCOM

Gentilezza, Giornata Mondiale 13 novembre Io Donna

Nelle relazioni sociali, a casa, tra amici e sul lavoro: un valore importante per il quale vale la pena impegnarsi ...Arriva “L’orologio della gentilezza” ad arricchire il catalogo di prodotti di QUID+, la linea editoriale edita da Gribaudo, ideata e diretta da Barbara Franco, autrice per bambini in età prescolare. L ...