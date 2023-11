Genoa | Bani | «Vincere il campionato di B è stata la cosa più bella che ho vissuto»

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 17 novembre 2023) Mattia, difensore del, ha parlato della sua esperienza in rossoblù all’evento Orientamenti 2023 Mattia, difensore centrale del, ha parlato in occasione dell’evento Orientamenti 2023 del suo momento in rossoblù. PAROLE – «Ho giocato fino a 15 anni facendo categorie dilettantistiche. Alla prima partita in A ho iniziato ad aprire un po’ gli occhi su quello che era il mio sogno. Il mio percorso scolastico? Ho fatto Ragioneria, Istituto Tecnico Commerciale, poi quando sono venuto a Genova ho continuato con gli studi con le scuole serali. E’ unadi cui vado orgoglioso, è fondamentale per ogni ragazzo che si vuole approcciare la mondo del lavoro futuro. Il mio sogno e il prossimo? Se me lo chiedevi l’anno scorso ti avrei detto giocare in A.il ...