Generali | “Rallentamento economia può influire su assicurazioni”

Leggi su italiasera

(Di venerdì 17 novembre 2023)ha comunicato nei documenti finanziari relativi ai primi nove mesi del 2023 che si stanno intensificando i segnali di un potenzialeeconomico su scala mondiale, il quale potrebbe avere un impatto significativo sul settore assicurativo. Il gruppo assicurativo ha indicato che nei prossimi mesi i mercati finanziari negli Stati Uniti e in Europa potrebbero subire influenze legate alle decisioni delle banche centrali, che stanno valutando la possibilità di interrompere temporaneamente o concludere il ciclo restrittivo delle politiche monetarie. Tale contesto è anche influenzato dai recenti dati macroeconomici, con particolare attenzione all’inflazione, per la quale si prevede un lieve calo. Al contempo, nuovi rischi emergono, come le tensioni geopolitiche nel Medio Oriente.ha sottolineato che, in un panorama ...