GdF Salerno | evasione fiscale | disposti sequestri per oltre 500mila euro

(Di venerdì 17 novembre 2023) Su disposizione di questa Procura della Repubblica, nei giorni scorsi, il Comando Provinciale della Guardia di Finanza diha dato esecuzione ad un decreto di sequestro preventivo, finalizzato alla confisca per equivalente, nei confronti di una società cilentana. L’indagine ha avuto origine da una verificaeseguita dai Finanzieri della Compagnia di Vallo della Lucania, all’esito della quale veniva constatato che l’impresa aveva omesso di presentare le prescritte dichiarazioni dei redditi, per gli anni 2017 e 2018, e la dichiarazione I.V.A., per quest’ultima annualità, conseguendo un ingiusto profitto di500 Mila. I successivi approfondimenti eseguiti dalle Fiamme Gialle attraverso l’analisi dei conti correnti, hanno permesso di ricostruire tutte le movimentazioni finanziarie, in entrata ed ...