Gaza sotto assedio | Netanyahu ammette | “Non riusciamo a ridurre le vittime civili”

(Di venerdì 17 novembre 2023) (Adnkronos) – Dopo che Israele ha dichiarato il controllo della parte settentrionale di, compresaCity, secondo le ultime news sulla guerra di oggi, 17 novembre 2023, ci sono indicazioni che un’offensiva di terra nel sud potrebbe essere imminente. Ilpremier israeliano Benjaminha intanto ammesso che “stiamo cercando di fare il minor numero possibile di. Ma purtroppo non ci stiamo riuscendo”. Ieri sono stati lanciati volantini su quattro comunità a est di Khan Younis, la più grande città nel sud della Striscia, avvertendo le persone che vivono lì di “dirigersi verso i rifugi conosciuti”. Ma nell’enclave sono rimasti pochi posti sicuri. Le organizzazioni umanitarie affermano che qualsiasi mossa da parte di Israele nel sud dipotrebbe peggiorare ...

Dopo i bombardamenti aerei e l'operazione che ha stretto in una morsaCity, per metterlaassedio prima di condurre incursioni via terra, il numero di vittime nella Striscia è salito ...

L’esercito israeliano ha portato a termine con successo due attacchi contro infrastrutture sotterranee a Gaza, riuscendo a colpire alcune importanti personalità del gruppo Hamas che si nascondevano in ...In pubblico, dichiarazioni di sostegno totale alle operazioni militari israeliane. In privato, una presa di distanza che nelle ultime settimane si è fatta sempre più marcata. Si potrebbe definire così ...