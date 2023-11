Gaza | Netanyahu ammette | non riusciamo a ridurre le vittime civili - Recuperato il corpo della soldatessa 19enne - Raid israeliano anche in

(Di venerdì 17 novembre 2023) 17 nov 07:29, Iran ha detto a Usa che non vuole allargamento conflitto Teheran ha fatto sapere agli Stati Uniti attraverso canali secondari che non vuole che la guerra tra Israele e Hamas si ...

Gaza - la diretta – Wp : “Vicino un accordo Hamas-Israele per il rilascio di 70 ostaggi”. Netanyahu : “Senza liberazione no al cessate il fuoco - sarebbe una resa”

Il ministro di Netanyahu vuole riprendersi Gaza e far emigrare i suoi abitanti

Mo : Netanyahu rimprovera Trudeau per aver chiesto 'massima moderazione' a Gaza

... 'Nessun tracollo' Le Idf hanno poi segnalato, sempre ieri, di avere distrutto in un raid ala ... come detto, rappresenta uno dei due pilastri dell'agenda di Benjaminin questo conflitto,...

Gaza, Netanyahu ammette: non riusciamo a ridurre vittime civili - Ultima ora - Ansa.it Agenzia ANSA

Netanyahu: «Non riusciamo a ridurre vittime civili a Gaza». Raid di Israele a Jenin: ospedale circondato Il Sole 24 ORE

Le crescenti critiche internazionali per i raid militari che stanno colpendo i civili palestinesi non fermano l'esercito di Israele (Idf) che ...Damasco afferma di aver abbattuto missili di Tel Aviv sulla capitale siriana. L’Idf ha annunciato di aver recuperato il corpo di Noa Marciano, la soldatessa di 19 anni presa in ostaggio da Hamas ...