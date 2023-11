Gaza | la diretta – Capo di Stato maggiore Israele | “Stiamo per allargare l’operazione militare” Netanyahu ammette | “Non siamo riusciti a tutelare i civili”

(Di venerdì 17 novembre 2023) Il primo ministro israeliano, in un’intervista, dice che “non sarà più commesso l’errore di trattare con Hamas”. Blitz dell’esercito a Jenin: “Uccisi tre palestinesi”. Ministro degli Esteri iraniano: “Abbiamo detto agli Usa che non vogliamo un allargamento del conflitto” L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Diretta "Non ci riusciamo". Gaza - la situazione precipita. Blitz senza preavviso nell'ospedale

Gaza - la diretta – Netanyahu ammette : “Non siamo riusciti a tutelare i civili”. Blinken avverte Israele : “Fermate le violenze dei coloni in Cisgiordania”

I soldati israeliani continuano infatti a combattere nella Striscia di: nella notte tra giovedì e venerdì gli aerei militari israeliani hanno " colpito numerosi obiettivi " nel territorio ...

Gaza, la diretta - Interrotte tutte le telecomunicazioni. Trovato il cadavere di una donna ostaggio vicino all'ospedale Al ... Il Fatto Quotidiano

Guerra Israele-Hamas, almeno 10 vittime nei raid a Khan Younis Sky Tg24

Il Programma alimentare mondiale delle Nazioni Unite: "Con l'inverno che si avvicina velocemente, i rifugi insicuri e sovraffollati e la mancanza di ...L’annuncio della «nuova fase» della guerra arriva nel Sud della Striscia con un volantino, mentre telefonia e Internet drammaticamente collassano in tutta Gaza per via ...