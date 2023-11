Gaza | il rabbino Ascherman | “La condizione in cui vivono i palestinesi in Cisgiordania è insopportabilmente ingiusta”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 17 novembre 2023) Dopo essersi laureato ad Harvard, Ariklasciò gli Stati Uniti negli anni Ottanta per andare in Israele a esercitarsi in vista di diventare. Unriformato che significa intendere la fede come una continua ricerca della verità e della conoscenza, obiettivo strettamente interlacciato alla ragione umana. Per questo motivo e per la propria esperienza di infaticabile difensore dei diritti umani, pluripremiato, il sessantaquattrenne fondatore dell’organizzazione umanitaria ‘Torah per la giustizia’ ci tiene a sottolineare che “non tutto quello che è legale è giusto”., Israele ha il diritto, anche secondo il diritto internazionale, di difendersi dopo il barbaro attacco terroristico del 7 ottobre da parte di Hamas, ma ritiene che si tratti di una reazione ...