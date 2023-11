Gaza | il monito di Parolin | ' Gli ospedali non devono essere colpiti'

(Di venerdì 17 novembre 2023) Parole che dovrebbero rappresentare l'Abc. Ma così non è: "Il principio fondamentale del diritto umanitario internazionale: ci sono alcuni luoghi, alcuni posti che, anche in caso di guerra, debbono ...

Perché Biden va in Israele - domani : solidarietà all’alleato - aiuti a Gaza e monito a Iran e Hezbollah

Così il Segretario di Stato vaticano, il Pietro Parolin a Sky TG24 Live In Genova riguardo l'ospedale Al Shifa di. "La Chiesa insiste sul rispetto di questo diritto internazionale umanitario", ...

Gaza, 230 raid in 24 ore e nuovo monito a lasciare il nord della Striscia Redattore Sociale

Monito ai reporter: “Non garantiamo sicurezza a Gaza”. Per ora sono già 29 le vittime Sky Tg24

Il Segretario di Stato vaticano, il Pietro Parolin ricorda principio fondamentale del diritto umanitario internazionale ...Il dolore per le madri di Gaza che scrivono i nomi dei loro figli sulle mani, in modo che, se venissero uccisi, possano essere identificati prima di essere sepolti in una fossa comune ...